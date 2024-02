Forte chuva cancela esquenta do Carnaval em Cruzeiro do Sul; atrações são remarcadas

O esquenta do Carnaval de Cruzeiro do Sul, marcado para ocorrer na noite desta sexta-feira, 9, no Complexo Esportivo, foi cancelado devido às fortes chuvas na cidade.

A escolha do rei momo, rainha e rainha gay, foi remarcada para este sábado,10, no Gamelão da Praça Orleir Cameli, no Centro.

Os vencedores ganharão R$ 1 mil, cada um. O Carnaval Cultural Magid Almeida, em Cruzeiro do Sul, prosseguirá até terça-feira, 13, com expectativa de 40 mil pessoas. A festa começa às 21 horas e termina às 3 horas da manhã com mais de 60 atrações.