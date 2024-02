Comerciante espera faturar R$ 10 mil com venda de “Capeta” no carnaval em Rio Branco

FOTO: JARDY LOPES

O Carnaval da Família 2024 começou no entorno da Gameleira, em Rio Branco e com ele a esperança de obter boas vendas durante a festividade. É o que pretende o empreendedor Raimano Neri da Silva, que resolveu apostar na venda da bebida conhecida como “Capeta” para faturar alto nas 5 noites de folia.

Raimano contou que montou um espaço para vender bebidas ao público que estiver no evento. Segundo ele, os foliões podem comprar no espaço cervejas, cachaças, Copo Sujo, água, refrigerante e o “Capeta” – uma bebida que contém cachaça, leite condensado, nescau e energético. “Espero faturar R$ 10 mil, no mínimo. Tem bebida de todos os tipos”, comentou.

O Carnaval da Família iniciou nesta sexta-feira, 9, com o Baile da Terceira Idade, que abre a festividade, a partir das 16h30. Já às 18h começa o desfile do Bloco Sambase, e às 19h terá início o show da Banda Arregaça-aê. Nos intervalos, a DJ Cau Bartholo anima o público. Às 21h Ferdiney Rios e Banda se apresentam e, no encerramento, Eduardo Safadão e Banda, às 23h.