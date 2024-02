Denunciado por homofobia, Atlético-MG pode ser expulso do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG será julgado na próxima terça-feira (27/2) após ser denunciado pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais) por homofobia na derrota contra o Cruzeiro, no dia 2 de fevereiro, por 2 x 0. O Galo corre risco corre risco de ser excluído do Campeonato Mineiro.

Caso o pedido da exclusão seja recusado, a procuradoria solicita perda de mando de campo e pontos caso. A solicitação ocorre devido aos gritos de “bicha” entoados por parte da torcida do Atlético-MG enquanto o goleiro Rafael Cabra batia os tiros de meta.

A multa prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva neste artigo é de R$ 100 a R$ 100 mil. Confira a denúncia feita pelo foi no artigo 243-G:

“No momento da aplicação da pena, além da aplicação da multa descrita no art. 243-G, pleiteia-se a EXCLUSÃO do Atlético Mineiro SAF do campeonato, nos termos do art. 170, XI do CBJD, subsidiariamente, pleiteia-se a perda de pontos e perda de mando de campo, nos termos do art. 170, V e VII, ambos do CBJD”

“Uma vez que não consta na súmula a identificação de torcedores, ao contrário, foi nominada a torcida de forma generalizada, é certo que o clube deve ser punido pela atitude de seus torcedores, nos termos da primeira parte do art. 243-G, §2º. Destaque-se que não é cabível nos dias de hoje, especialmente no futebol, atos de discriminação, seja de cor, credo, opção sexual, devendo estes atos serem qualificados como de extrema gravidade, nos termos do art. 243-G, §3º do CBJD2”.

