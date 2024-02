Condutor que derrubar poste de energia no Acre terá que pagar até R$ 10 mil

Quem derrubar um poste da rede de energia elétrica e tiver comprovada a culpa, deve pagar pela reposição do item e o custo varia de R$ 5 a R$ 10 mil no Acre. Se, além do poste, o acidente envolver transformador ou outros equipamentos, o valor aumenta. A informação é da Energisa, a empresa que distribui a energia elétrica no Estado.

Nessa terça-feira, 20, em Rio Branco, um caminhão derrubou 4 postes próximo ao Via Verde Shopping, deixando o empreendimento e outras 300 sem energia elétrica. Na semana passada, um poste foi arrancado na Rodovia AC-405 entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, também interrompendo o fornecimento de energia temporariamente.

“A instalação de um novo poste pode levar até quatro horas e o custo médio da substituição é de R$ 5 a 10 mil. O condutor do carro envolvido no acidente é responsável pelo pagamento da manutenção da estrutura e equipamentos danificados”, explicou a Assessoria de Comunicação da Energisa.

De acordo com a empresa, após um processo administrativo interno, os casos de abalroamento de postes por terceiros, são tratados conforme regulação da Agência Nacional de Energisa Elétrica – Aneel, que prevê a cobrança do condutor do veículo causador da ocorrência pelos danos causados e substituição das estruturas avariadas como postes, transformadores ou rede de distribuição.

A Energisa destaca ainda o perigo que correm as pessoas que se envolvem em acidentes com postes, com o risco de choque elétrico e faz um alerta. “Além do impacto da batida, que pode ferir os ocupantes dos veículos, há risco de choque elétrico, principalmente se o poste cair sobre o automóvel ou envolver rompimento de cabos. A Energisa alerta que, em caso um acidente com poste, o melhor a fazer é esperar dentro do carro, sem tocar em partes metálicas, e esperar uma equipe da concessionária chegar ao local e realizar os procedimentos necessários com segurança. Quem passar perto da colisão deve manter distância e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Energisa”, destaca a empresa.