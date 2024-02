Rio Branco estreia hoje contra o CRB-AL pela Copa do Brasil

Foto: Jhon Lennon

O Rio Branco entra em campo pela primeira vez no ano na noite desta quarta-feira, 21. A estreia é em uma competição nacional. A bola rola às 19h30, horário do Acre.

O Estrelão joga contra o CRB de Alagoas pela primeira rodada da Copa do Brasil. O representante acreano entra em campo precisando da vitória, já que nas primeiras fases da competição, a disputa pela classificação acontece em jogo único. O time menor ranqueado pela CBF tem o direito de jogar em casa, mas o adversário joga pelo empate para se classificar.

O técnico do Rio Branco, Vaguinho Santos, ainda não definiu o time titular. A Copa do Brasil é hoje a competição mais rentável do país e ainda mais importante para times que não estão na elite do futebol brasileiro, como o caso do Estrelão. Apenas pela disputa da primeira fase, o Rio Branco embolsará mais de R$ 780 mil.

O time alagoano treinou na tarde de ontem no campo B da Federação de Futebol do Acre.

Os ingressos para a partida podem ser encontrados nas lojas da rede de supermercados Araújo e na bilheteria do estádio José de Melo ao preço promocional de R$ 20. As vendas acontecerão também na bilheteria do Florestão a partir das 17h30. Crianças até 12 anos e idosos a partir dos 60 anos não pagam ingresso.