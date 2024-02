Concurso da Caixa oferece vagas com salários de até R$ 14 mil; saiba como participar

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal começam às 10h desta quinta-feira (29).

De acordo com os editais publicados na quinta passada (22), o concurso oferece mais de 3.200 vagas, com salários de até R$ 14.915.

Inscrições

O prazo termina às 16h do dia 25 de março. O candidato deve se inscrever pelo site da Fundação Cesgranrio, a banca avaliadora. A página pode ser acessada clicando aqui.

A taxa de inscrição para qualquer um dos cargos é de R$ 50 e pode ser paga por boleto bancário, ou PIX (com copia e cola ou código QR code).

O pedido da taxa de isenção deve ser feito até 7 de março. Nos dias 14 e 15 de março, os candidatos que tiverem isenção indeferida poderão apresentar recurso. A lista final de isentos é publicada no dia 21.

O cartão de confirmação da inscrição estará disponível no dia 22 de maio.

A Caixa publicou dois editais, um referente aos cargos de nível técnico e outro aos de nível superior. À seguir, saiba como cada processo vai funcionar.

Nível técnico

O concurso de nível técnico prevê o preenchimento de 3.200 vagas, sendo 1.600 para os cargos de técnico bancário novo e as demais para técnico bancário novo em tecnologia da informação e cadastro de reserva.

A remuneração inicial nesta categoria é de R$ 3.762.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de maio, com divulgação dos resultados finais prevista para o dia 5 de agosto.

Os aprovados para as vagas de técnico bancário serão distribuídos em 107 polos e os profissionais de tecnologia da informação serão lotados em Manaus, Brasília, Goiania, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo.

Os locais de aplicação das provas são os mesmos escolhidos para a lotação, em caso de aprovação.

Nível superior

Já as vagas de nível superior são 34.

São 11 vagas para engenheiro de segurança do trabalho, com remuneração inicial de R$ 14.915 e jornada de 40 horas semanais.

As outras 23 vagas são destinadas a médico do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186 e jornada de 30 horas semanais.

A prova ocorrerá também no dia 26 de maio, e a divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 18 de agosto.

Os prazos de inscrição e solicitação de isenção da taxa serão os mesmos que para os concorrentes de nível médio, mas como haverá prova de títulos, o resultado final deverá ser divulgado somente no dia 18 de agosto.