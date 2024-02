Polícia encontra esconderijo usado por fugitivos de presídio federal de Mossoró

A força-tarefa que atua nas buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) encontrou um esconderijo que estava sendo usado pelos foragidos no meio da mata.

Segundo os investigadores, eles estiveram no local até sexta-feira (23). Mas ninguém foi encontrado no local com a chegada dos policiais.

Fotos do local às quais a CNN teve acesso mostram uma área de difícil acesso. Foram encontrados facão, lona e embalagens de alimentos na mata.

Um buraco que teria sido usado para esconderijo durante à noite também foi encontrado. A suspeita é que os dois ficaram no local durante a noite para evitar que fossem identificados pelos drones com sensor de calor humano.

As pistas, segundo os investigadores, apontam que eles estavam obtendo ajuda. Os materiais vão passar por perícia em busca de digitais.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento são procurados há 13 dias. Eles fugiram no dia 14 de fevereiro, de madrugada, da unidade prisional de segurança máxima. Foi a primeira fuga da história do sistema penitenciário federal, criado em 2006.

No fim de semana, a Polícia Federal divulgou recompensas para a captura dos dois. São R$ 15 mil para cada foragido a quem repassar informações que levem aos dois. A recompensa é do governo do Rio Grande do Norte, com verba da PF. Na segunda-feira passada (18), a CNN adiantou que o governo ofereceria recompensa para auxiliar nas buscas.