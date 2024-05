Chuvas no Rio Grande do Sul: após dois dias, Guaíba volta a ficar abaixo dos 5 metros

O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez em dois dias ao chegar a 4,98 metros na manhã desta quinta-feira (16). Desde a última segunda-feira (13), o rio que corta a capital gaúcha vinha registrando níveis superiores aos 5 metros.

Depois de uma queda observada desde o fim da semana passada, a água voltou a subir nos últimos dias e passou a cair novamente ao longo do dia de ontem (15).

Especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) preveem que o Guaíba deve se manter acima de 4 metros até o dia 21 de maio, mas o nível elevado da água pode ser prolongado a depender do volume das próximas chuvas.

De acordo com metereologistas da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, o estado deverá receber mais chuvas entre esta quinta (16) e sexta-feira (17). “A chuva retorna, vindo pelo noroeste e norte gaúcho, passa pelo centro e vai até a região nordeste. Ou seja, em todas essas áreas, as chuvas retornam a partir da tarde. Os volumes variam de 20 a 40 milímetros ao longo desta quinta-feira”, diz a previsão.

O nível mais alto registrado no Guaíba em toda a história foi alcançado nos dias 5 e 6 de maio deste ano, quando o rio atingiu 5,33 metros. Até então, o recorde era o da histórica enchente de 1941: entre 4,75 e 4,76 metros. Para efeito de comparação, a cota de alerta do Guaíba é de 2,5 metros, enquanto a de inundação é de 3 metros.