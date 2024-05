Acidente envolvendo ônibus e dois carros deixa trânsito lento em Rio Branco

Um acidente envolvendo um ônibus da linha 501 (Avenida Ceará/UFAC), em Rio Branco, na Avenida Ceará, na altura do Palácio do Comércio, deixou o trânsito lento na região por quase uma hora, na manhã desta segunda-feira (29).

De acordo com testemunhas, um carro Fiat Siena de um trabalhador em aplicativo bateu na traseira de um Chevrolet Prisma. Os carros ficaram parados quase no meio da avenida, quando o motorista do ônibus achou que conseguiria passar entre os veículos e o canteiro central, e se chocou no Fiat Siena.

Passageiros do ônibus reclamaram que o motorista do ônibus não teria respondido ao questionamento sobre a devolução do valor da passagem, nem se outro ônibus seria deslocado para dar continuidade à viagem. “Perdi o dinheiro da minha passagem, o motorista ficou falando xingamentos, não falou com ninguém”, disse uma passageira.

Diante da falta de resposta, a maioria dos passageiros se deslocaram para uma parada de ônibus na Av. Nações Unidas, onde passam outras linhas de ônibus em direção ao terminal de integração do Universitário. Agentes do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) estiveram no local.