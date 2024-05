Dólar hoje tem leve queda com exterior e expectativas pela decisão de juros nos EUA

O dólar opera com baixa nesta segunda-feira (29), dando sequência a perdas recentes em linha com a fraqueza da moeda americana no exterior, com os investidores à espera da decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed).

O Banco Central realizará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h28, o dólar à vista opera com baixa de 0,23%, a R$ 5,104 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caia 0,40%, a 5.104 pontos.

Dólar comercial

Venda: R$ 5,104

Compra: R$ 5,104

Dólar turismo

Venda: R$ 5,327

Compra: R$ 5,147

O que está acontecendo com dólar? O dólar segue em baixa, com atenções voltadas para decisão de política monetária do Fed na quarta-feira, com os investidores já antecipando um atraso nos seus cortes dos juros americanos após uma série de inflação difícil nos EUA e com autoridades, incluindo o presidente Jerome Powell, a enfatizarem que mesmo esses planos dependem de dados.

O Banco Central dos EUA deve manter sua taxa básica de juros estável entre 5,25% e 5,5%. Os investidores prevêem agora apenas um único corte este ano, atualmente previsto para Novembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Os mercados também estão atentos a qualquer intervenção das autoridades japonesas para conter a queda de quase 11% do iene este ano.