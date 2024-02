Repórter denuncia importunação sexual de mascote do Internacional durante GreNal

A repórter Gisele Kümpel fez um boletim de ocorrência com denúncia por importunação sexual que teria sofrido pelo mascote do Internacional durante o GreNal. Ela fez um boletim de ocorrência após a partida. O Internacional disse que vai disponibilizar as imagens do estádio para a polícia.

A partida aconteceu neste domingo (25), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado venceu o clássico contra o Grêmio por 3 a 2.

Pelas redes sociais, a repórter explicou o ocorrido. “O GreNal lamentavelmente terminou num BO pra mim. Importunação sexual pelo mascote do Internacional. Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos. Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso.”

O jornalista Márcio Neves comentou o caso e disse que não foi a primeira vez. “Eu não sei quem faz o mascote do Internacional e nem sei se é sempre a mesma pessoa, mas não é de hoje que suas atitudes são extremamente inconvenientes. Eu estava ao lado da Gisele Kümpel durante o jogo de hoje e ela me alertou. Eu comentei que não era a primeira vez, mas jamais imaginei que chegaria ao ponto que chegou”, afirmou.

Por nota, o Internacional disse que vai disponibilizar as imagens do Beira-Rio para as autoridades. Leia a no completa:

Sobre os fatos registrados no Juizado do Torcedor e Posto da Polícia Civil do Beira-Rio após o clássico deste domingo, o Internacional informa que, como habitual, disponibilizará imagens do seu circuito de monitoramento para a elucidação dos casos.