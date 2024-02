Adolescente que foi ferido a tiros e morreu no Pronto-Socorro, gravou vídeo migrando de facção

Por Davi Sahid

O adolescente Ruan da Silva Lima, 16 anos, que foi ferido a tiros na noite desta quarta-feira, 7, na rua Praia do Yaco, Loteamento Praia do Amapá, no Segundo Distrito e morreu no Centro Cirúrgico Ponto-Socorro, gravou um vídeo migrando de facção antes do ataque que ceifou sua vida.

Ruan foi Inicialmente apreendido na terça-feira, 6, por Policiais Militares por portar três armas com outros criminosos, incluindo Omar Cavalcante de Souza Filho, de 20 anos, Ruan foi liberado no mesmo dia após audiência de custódia. No entanto, sua decisão de mudar de facção, registrada em vídeo, teve consequências fatais.

O adolescente, após anunciar sua saída do Primeiro Comando da Capital (PCC) e ingresso no Comando Vermelho, foi convocado pelos novos aliados para a rua Praia do Yaco na noite desta quarta-feira, ali, foi surpreendido com múltiplos disparos, resultando em cinco ferimentos graves.

Mesmo após a emboscada, Ruan conseguiu relatar à Polícia Militar que fora vítima de uma traição pela própria facção à qual se unira. O Samu foi acionado, mas, apesar dos esforços médicos, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu durante uma intervenção cirúrgica.

A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de identificar os autores do crime, enquanto o corpo de Ruan aguarda exames no Instituto Médico Legal (IML).

