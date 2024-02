Adolescente que foi apreendido com armas e planejava ataques a facção rival, que foi ferido a tiros no Segundo Distrito, morre no PS

Por Davi Sahid e Denise Moreira

O adolescente Ruan da Silva Lima, de 16 anos, que foi ferido a tiros na rua Praia do Yaco, no loteamento Praia do Amapá no bairro Taquari no Segundo Distrito de Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto-Socorro na noite desta quarta-feira, 7.

Ruan deu entrada no hospital estável por seu organismo ter tamponado os ferimentos internos, porém seu quadro clínico se agravou, devido os projeteis terem atingido a veia cava, ter perfurado o estômago e fígado que ficou estraçalhado. O adolescente foi encaminhado com urgência a sala de centro cirúrgico, mas durante a operação ele não resistiu e veio a óbito.

