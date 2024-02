Segunda colocada assumirá vaga de miss eliminada de concurso por ser mãe

A coordenação do concurso Miss Acre Mundo 2023 no Acre informou que a segunda colocada no concurso, Sarah Cristinny, vai herdar a vaga de Carla Cristina, que acabou retirada da disputa após a coordenação nacional do evento descobrir que a mesma é mãe.

VEJA: Miss Acre que vendeu sopa para entrar em concurso é trocada por ser mãe

A polêmica tomou conta das redes sociais após Carla divulgar um vídeo chorando, contando que foi impedida e participar do Miss Brasil Mundo CNB 2024. A jovem de 20 anos relatou que chegou a vender sopa para conseguir custear as despesas para participar do concurso.

Sidney Lins, coordenador do evento no estado, afirmou ao ac24horas que a vaga já é de Sarah Cristinny, segunda colocada no concurso estadual. “Quando acontece algo assim, a segunda colocada tem o direito de representar o estado. Então a vaga é da Sarah. Nós estamos em contato com ela e estamos em negociação para saber do seu interesse”, explicou.

Sarah Cristinny é modelo e já participou de vários concursos de beleza e já foi Rainha da Exposena, Miss Grand Acre 2023 e Miss Santa Rosa em 2018.