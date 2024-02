Valdemar Costa Neto é preso durante operação da PF por porte ilegal de arma

Quem são os alvos já confirmados com fontes da PF

Mandados de busca e medidas cautelares

1.Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República;

2.Valdemar Costa Neto, presidente do PL;

3.Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;

4.Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

5.Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;

6.General Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;

7.Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha;

8.General Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;

9.Tércio Arnaud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares do chamado “gabinete do ódio”;

10.Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército expulso após punições disciplinares;

11.Amauri Feres Saad, advogado citado na CPI dos Atos Golpistas como “mentor intelectual” da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres;

12.Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello;

13.Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;

14.Eder Lindsay Magalhães Balbino, empresário que teria ajudado a montar falso dossiê apontando fraude nas urnas eletrônicas;

15.Guilherme Marques Almeida, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;

16.Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

Mandados de prisão

1.Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro;

2.Marcelo Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro;

3.Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército;

4.Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército.

Operação contra ex-ministros de Bolsonaro é resultado de delação de Mauro Cid

A operação da Polícia Federal (PF) que mirou bolsonaristas desta quinta teve como base a delação de Mauro Cid, segundo fontes da PF.

De acordo com investigadores, “boa parte” das acusações que fundamentarem o cumprimento de prisões, buscas e apreensões tiveram confirmação na colaboração premiada de Mauro Cid.

Integrantes da PF afirmam que a delação vem produzindo resultados há alguns meses. A nova operação intitulada Tempus Vetitaris, que na tradução literal significa Hora da Verdade, seria o maior resultado obtido até agora.

“E alguns diziam que a delação era ruim”, disse à CNN uma fonte da Polícia Federal responsável pela operação.

Delações premiadas são utilizadas como meio de prova, por diversas investigações. O instrumento foi popularizado pela operação Lava Jato.

PL Nacional se manifesta

O vice-presidente do Partido Liberal Nacional, deputado federal Capitão Augusto afirmou em nota encaminhada à CNN nesta quinta-feira (08), que durante este período “desafiador é fundamental reconhecer o papel significativo e a liderança excepcional de Valdemar Costa Neto” na presidência da sigla.

Segundo o General Augusto, Valdemar conta com o apoio “incondicional” do partido. Além disso, ressalta acreditar que a habilidade “em navegar pelos desafios políticos com sabedoria e integridade reafirma sua posição como um líder excepcional em nosso país”.

A nota foi encaminhada após o presidente do partido ter sido preso, na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal em Brasília, por porte ilegal de arma.

A PF realizou busca e apreensão pela Operação Tempus Veritatis, que mira investigação em suposta organização criminosa que tentava um golpe de Estado que mantivesse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência.

A sede do PL foi alvo de busca e apreensão.

Leia nota do vice-presidente do PL na íntegra:

“Neste período desafiador, é fundamental reconhecer o papel significativo e a liderança excepcional de Valdemar Costa Neto na presidência do Partido Liberal, a maior representação dos valores conservadores em nosso país. Sua habilidade para guiar o partido através de tempos complexos demonstra não apenas sua visão estratégica, mas também sua dedicação incansável à causa conservadora.

Sublinhamos a importância dos princípios de ampla defesa e do contraditório, pilares essenciais de nosso Estado Democrático de Direito. Estamos confiantes de que, em tempo hábil, todas as questões serão devidamente esclarecidas.

Valdemar Costa Neto conta com nosso apoio incondicional e confiança irrestrita. Sua liderança inspiradora e firme condução do Partido Liberal são inestimáveis. Sob sua orientação, o partido não apenas consolidou como o maior partido do Brasil, mas também se consolidou como um bastião de valores conservadores, representando uma voz poderosa para muitos brasileiros. Sua habilidade em navegar pelos desafios políticos com sabedoria e integridade reafirma sua posição como um líder excepcional em nosso país.