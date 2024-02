Acusado de participar do assassinato de Gedeon Barros é preso no Ceará

Na manhã desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil do Acre com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública – Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI) e do SENAPPEN, cumpriu em cooperação com a FICCO – CE e Polícia Civil do Ceará, dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz da 3º Vara Criminal de Rio Branco, em imóveis situados no município de Caucaia – CE, região metropolitana de Fortaleza.

Durante a execução dos mandados judiciais, os policiais efetuaram a prisão do foragido da justiça acreana Weverton Monteiro de Oliveira, conhecido como Bolacha, de 38 anos, um dos suspeitos de participação no assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, conforme investigação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHHP.

Na ação, foi apreendido um veículo utilizado pelo foragido, além de aparelhos de celulares e outros objetos de interesse da investigação.

O foragido ficará recolhido na unidade prisional de Fortaleza – CE à disposição da justiça acreana.