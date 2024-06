Com a pior campanha nas 4 divisões, Humaitá tem parada duríssima contra o Princesa-AM

Com o pior desempenho entre os 124 clubes de todas as quatro divisões do futebol brasileiro, Humaitá encara na noite desta quinta-feira (10), a partir das 17h (de Rio Branco-AC), o Princesa do Solimões-AM. O duelo será disputado pela oitava rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D e o palco da disputa será o estádio Gilberto Mestrinho, na cidade de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Pisika retorna e Kinho Brito terá reforços

Sem sequer somar um ponto na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o Humaitá para a partida diante do Princesa terá o retorno do volante Pisika, após o atleta cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Outra boa notícia para o torcedor do Tourão está relacionada a regularização do goleiro Xandão, o zagueiro Adalto, os volantes Jeferson e Cleidson e o meia Lúcio Flávio. O quarteto fica à disposição do técnico Kinho Brito. O atacante John, lesionado, segue fora de combate.

Princesa quer se consolidar no G4

Por outro lado, o Princesa do Solimões, ocupando a 3ª colocação na tabela de classificação do grupo A1, com 11 pontos, sabe da importância de uma vitória para consolidar a terceira posição na tabela de classificação.

No apito

O paulista Fernanda dos Santos Ignacio, apita o confronto entre Princesa do Solimões e Humaitá. Adriana Costa e Alini Miranda, ambas do Amazonas, serão as assistentes.