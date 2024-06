Publicado o resultado preliminar do concurso público do TJAC; confira

Nesta quarta-feira, 12, a banca examinadora tornou público o resultado preliminar do concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Há três listas disponíveis para consulta, conforme a estratificação das inscrições, ou seja, para ampla concorrência, indígenas e negros.

Também foi divulgado o resultado final da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência e procedimento de heteroidentificação. Portanto, na próxima segunda-feira, 17, será divulgado o resultado do concurso público.

Contudo, o cronograma segue em andamento para as candidatas e candidatos inscritos no cargo analista judiciário na área de Direito, que tiveram a prova escrita reaplicada. No último dia 11, foi finalizado o prazo para o upload dos títulos e no dia 14, será publicado o resultado preliminar desta avaliação de títulos.

Então, no dia 20, sai o resultado final dessa etapa, juntamente com a convocação para a avaliação biopsicossocial, e procedimento de heteroidentificação. A publicação do resultado final deste cargo está previsto para o dia 5 de julho.

Clique aqui e confira o resultado