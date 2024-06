Justiça de São Paulo condena Latam a pagar R$ 30 mil por morte de cachorro em voo

“Com esta ação, atingimos o propósito de conscientizar o judiciário, a sociedade e a própria companhia aérea a tratar os animais com o cuidado que eles merecem”, disse a defesa.

Também procurada, a Latam informou que se manifestará apenas nos autos do processo.

A viagem

Em outubro de 2021, Giuliano e Nathalia Conte viajaram com a Latam de Sergipe para São Paulo com o cachorro de estimação. Na ocasião, o animal foi colocado em uma caixa de acrílico e transportado no bagageiro no mesmo voo dos donos. Na viagem de retorno a Aracaju (SE), funcionários da companhia aérea informaram que o animal não poderia ser transportado durante a viagem de volta na mesma aeronave que os tutores.

O cachorro então foi transportado em outro voo, como “carga viva”. A viagem aérea teve duração de duas horas e meia, mas o animal foi colocado no compartimento do avião indicado pela companhia cerca de quatro horas antes da decolagem. Ao todo, o pet ficou mais de seis horas trancado no compartimento. Ao chegar ao destino final da viagem, o cachorro já não possuía mais sinais vitais e veio a óbito. Após o ocorrido, a Latam chegou a suspender nacionalmente o transporte de animais em seus voos.