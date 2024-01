Tião Bocalom recebe comitiva peruana para estreitar laços comerciais com país andino

O prefeito Tião Bocalom, recebeu na tarde desta segunda-feira (22), uma comitiva de Chinchero, um dos 7 distritos da Província de Urubamba, em Cuzco, no Peru, distante 1.100 km da capital acreana. O chefe do Executivo municipal recepcionou Alcides Cusihuaman, prefeito da cidade andina, juntamente com secretários e vereadores.

O prefeito da cidade andina propôs ao prefeito de Rio Branco, que os acordos bilaterais em artesanato e também na produção agropecuária, sejam estabelecidos para o fortalecimento da região.

“Nós temos artesanato tradicional elaborado com as mãos de nossas esposas e filhas, com tintas naturais, plantas também, terras de cores e minerais. Assim, nós temos produtos derivados da batata, trigo, aveia e maçã, que podem ser oferecidos ao mercado da capital”, disse Alcides Cusihuaman Auccacusi.

A comitiva peruana fez a apresentação desses artesanatos, além de produtos típicos do distrito como frutas, grãos, aveia, batatas e milho, importantes ingredientes da culinária típica peruana. O prefeito Tião Bocalom, disse que foi uma visita muito importante e a intenção é criar um consórcio internacional, estreitando laços para fomentar a economia dos dois países.

“Não tenho dúvida nenhuma que a gente colocando à disposição deles um ponto ali, será um ponto aqui em Rio Branco para que as pessoas possam adquirir esses produtos feitos à mão, inclusive, lá do Peru, ali na própria feira da economia solidária e também, se necessário for, um ponto ali também na nossa Ceasa. Então, estamos à disposição para ajudar os nossos amigos peruanos e, do mesmo jeito, eles estão à disposição para que a gente possa também levar a produção. Na verdade, tem que iniciar logo esse estreitamento comercial entre Rio Branco e o Peru”, concluiu o prefeito de Rio Branco.

