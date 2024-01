Rio Acre se mantém estável nas últimas três horas e fica abaixo dos 12 metros

Foto: Whidy Mleo/Ac24 horas

O rio Acre em Rio Branco apresentou estabilidade nas últimas 3 horas e mediu 11,80m às 18h, repetindo o número da medição das 15h, segundo a Defesa Civil de Rio Branco.

A estabilidade no nível do principal rio da capital vem no momento em que é esperada uma aproximação da cota de alerta, que é de 13,50m. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, essa aproximação deve ocorrer até o dia 20 de janeiro e deve acontecer em razão das chuvas que são esperadas.

Um novo boletim será divulgado pela Defesa Civil Municipal às 6h de terça-feira, 9.