Novo plano de fuga é descoberto em presídio de Cruzeiro do Sul

Nesta segunda-feira, 8,Policiais Penais do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, encontraram um buraco na parede de uma das celas da ala de segurança do Bloco 2. Segundo a direção do presídio, um preso tentaria fugir.

“Com a rápida ação dos policiais, o plano foi descoberto, impossibilitando qualquer chance de fuga do detento”, disse o Instituto de Administração Penitenciária- IAPEN, por meio da Assessoria de Comunicação.

Segundo o IAPEN, a visita aos presos do bloco 2 vai ser avaliado, havendo possibilidade de suspensão.

A última tentativa de fuga do presídio de Cruzeiro do Sul aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado. Um buraco estava sendo feito em uma cela do Bloco 7 onde estavam 10 presos que tentariam fuga. O bloco 7 é o mesmo, onde na semana anterior, foi descoberto outro buraco, por onde sairiam 13 detentos.

As visitas do Bloco 7 estavam suspensas e só serão retomadas nesta quarta feira, 10.