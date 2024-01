OAB quer mudar data de concurso do TJAC por cair no dia do Exame da Ordem no Acre

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado Acre (TJAC) nesta segunda-feira, 29, que altere a data em que será realizada a prova do concurso público da instituição em virtude da mesma coincidir com o dia que será aplicado o Exame de Ordem.

De acordo com o documento assinado pelo presidente Rodrigo Aiache, esta situação impõe a muitos bacharéis em Direito um dilema quanto ao futuro profissional, que se veem obrigados a escolher entre duas oportunidades fundamentais para suas trajetórias profissionais.

Contudo, Aiache mencionou reconhecer as dificuldades inerentes ao certame. “Compreendemos as dificuldades inerentes à organização de um concurso público. No entanto, solicitamos que a possibilidade de estabelecer uma nova data seja considerada, permitindo que os candidatos participem de ambas as provas sem prejuízo. Agradecemos antecipadamente pela atenção e nos colocamos à disposição para discutir essa questão mais detalhadamente, se assim for necessário”, completa o documento encaminhado à presidente do TJ-AC, desembargadora Regina Ferrari.