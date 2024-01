Lutador de MMA é morto após tentar recuperar moto; polícia prende suspeito

Um dos acusados pela morte do lutador de MMA Diego Braga Alves, de 44 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, Tauã da Silva, conhecido como 2B, de 18 anos, foi capturado em casa, no Morro do Banco, no Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O suspeito estava com uma quantidade não divulgada de drogas e confessou participação no crime.



A PM ainda faz buscas pela região para tentar localizar mais envolvidos. Já a Polícia Civil informou que trabalha para identificar os autores do crime. O caso está em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital.

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (16), um cartaz para buscar informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do lutador.

O lutador e professor de artes marciais foi morto nesta segunda-feira (15), após tentar recuperar a moto furtada na casa dele, na comunidade da Muzema, também na zona oeste. Um vídeo publicado nas redes sociais de Diego mostra o furto, por volta das 2h desta segunda. Dois homens aparecem levando o veículo da garagem do prédio do lutador.

Como a moto não tinha seguro, Diego tentou levantar informações para localizar o veículo. Segundo a PM, que tinha sido acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo, a vítima foi localizada baleada em uma área de mata e chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi atestada a morte.

A principal suspeita é de que ele tenha se desentendido com algum criminoso da região, tradicionalmente dominada pela milícia, mas atualmente comandada pelo tráfico de drogas após disputadas entre as organizações criminosas no fim do ano passado. Ainda há a possibilidade de que ele tenha sido confundido com um miliciano.

Diego era dono de uma academia de artes marciais com unidades nas comunidades da Tijuquinha e de Rio das Pedras. Ele também treinava o filho, o lutador Gabriel Braga, que compete profissionalmente.