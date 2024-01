Fiat Uno adquirido no bairro Cadeia Velha é encontrado sem som na Cidade do Povo

Policiais militares em patrulhamento chegaram na Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco, na noite desta quarta-feira, 3, um carro Fiat Uno que foi furtado do bairro Cadeia Velha durante a manhã, há cem metros da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA).

Segundo o proprietário do veículo, do carro apenas o som foi transportado. Ninguém foi preso.

Entenda o caso:

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o furto de um carro, na rua Amazonas, no bairro Cadeia Velha, manhã desta quarta-feira, 3, há cerca de 100 metros da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA ).

No vídeo, o carro modelo Fiat Uno de placa MZP3H60, está parado em frente a um comércio, quando um homem aparece caminhando em sua direção, de boné branco. Ele parece girar algum tipo de chave e tem acesso rápido ao veículo, arrancando com o carro logo em seguida. O proprietário da Fiat, Felipe Santana, desconfia que um outro homem, que estava do outro lado da rua, possa ser comparado à violência que furtou o seu veículo.

Veja o vídeo do momento do crime: