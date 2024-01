Jogo do Estrelão na Copinha em São Paulo terá transmissão ao vivo no YouTube

O Rio Branco FC enfrentou o Santa Cruz – PE nesta quinta-feira, 04, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, pela 1ª rodada do campeonato. Os horários vão a campo no Gramado do Porto Feliz, em Sorocaba, a partir das 15h15, com transmissão ao vivo pelo YouYube pelo canal oficial do Paulistão.

O tricolor pernambucano quer voltar a passar da fase de grupos da competição, o que não ocorreu no ano passado. Já a melhor campanha do clube foi em 1992, quando o time que liderava o pentacampeão Rivaldo caiu nas quartas de final.

Já o Rio Branco-AC volta a disputar a competição após cinco anos. A equipe do técnico Eriano dos Santos, o Chumbinho, vem se preparando há dois meses para a competição. Nas cinco edições em que esteve presente, o Estrelão só conseguiu avançar da fase de grupos uma vez, em 2017, quando chegou à segunda fase, sendo eliminado pelo Avaí.

Transmissão do jogo no YouTube:

