Bandeira do Acre será trocada após incidente no mastro

O Governo do Estado do Acre informou por meio de nota pública que um incidente no início da manhã dessa quarta-feira, 3, fez com que a Bandeira do Acre do Mastro da Gameleira saísse do lugar.

Por conta disso, a bandeira ficou presa na árvore de Natal do mastro, uma armação de ferro com iluminação, o que exige cuidado e pessoal técnico para retirada.

A mudança da bandeira será realizada nesta quinta-feira, 4, pela Secretaria de Obras Públicas (Seop),uma vez que precisa ser feita com andaimes para desmontar a árvore e, em seguida, hastear uma nova bandeira, com motorização específica e, assim devolvê-la ao alto do mastro.