Celulares,carregadores e estoques são encontrados em varredura no presídio de Cruzeiro do Sul

Durante varredura realizada nesta terça-feira, 16, no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, foram apreendidos seis celulares, carregadores, chips e estoques. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) enviou reforço para Cruzeiro e a Polícia Penal e o Grupo Penitenciário de Operações Especiais- Gpoe, devem continuar dentro da Unidade Penitenciária até o final de janeiro. A permanência poderá ser estendida se houver necessidade.

O Gpoe está dentro do bloco 7, desde ontem, 16. O grupo foi acionado com o intuito de prevenir e se antecipar a qualquer ação, como fugas, por parte dos detentos.

De dezembro até agora, 3 planos de fugas foram frustrados pelos Policiais Penais, que descobriram buracos por onde fugiriam mais de 20 detentos. Segundo Élves Barros, diretor do presídio, o alerta deve ser constante, principalmente no bloco 7, local onde houve as tentativas de fuga. É no 7 que estão os faccionados.

Alexandre Nascimento, presidente do Iapen, disse que estão atentos a todas as ações que estão acontecendo em Rio Branco e nas unidades do interior do Estado. Ressalta que o envio de reforço e a permanência do Gpoe no bloco 7, visam inibir a entrada de ilícitos e prevenir ocorrências de natureza delituosa, como fugas e rebeliões.

“É implantado um novo processo, um novo regramento. Os presos passam por essa adaptação e depois os servidores da unidade também são capacitados para manter as novas rotinas. Sempre que for solicitado reforço do interior por parte aqui dos policiais da Capital, a gente vai estar enviando esses servidores para que deem esse apoio e montem todo um cenário para que as ações preventivas tenham o sucesso desejado”, finalizou.