Abertas 480 vagas em cursos para mulheres vítimas de violência e bolsa de R$ 560

Estão abertas as inscrições para os cursos que fazem parte de uma parceria da Prefeitura Municipal de Rio Branco com o IFAC, por meio do Programa Mulheres Mil.

O programa, na capital acreana, atenderá mulheres em situação de violência doméstica e infrafamiliar, assistidas pela Casa Rosa Mulher, ou pela Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência. Também serão contempladas, mulheres em vulnerabilidade social acompanhadas pelos CRAS e CREAS.

O Programa Mulheres Mil é uma ação do Governo Federal, executado pelo MEC e pela SETEC/MEC.

“Buscamos a parceria junto ao IFAC, apresentando nossas demandas e nossos serviços na garantia dos direitos humanos, e assim o município de Rio Branco, foi contemplado com 480 vagas em cursos profissionalizantes, exclusivamente para mulheres vítimas de violências e vulnerabilidade social”, diz Rila Freze, diretora de Direitos Humanos da prefeitura de Rio Branco.

Os cursos serão ministrados pelo IFAC, na Casa Rosa Mulher, e acontecerão em bloco. Neste primeiro momento, são 60 vagas para o Curso de Operador de Caixa de Supermercado e 60 vagas para o Curso Recursos Humanos.

A idade mínima é de 16 anos, sendo que menor de idade é preciso o responsável acompanhar. Os documentos necessários são: RG, CPF, Comprovante de residência, ensino fundamental e CadÚnico.

As alunas serão contempladas com bolsas no valor de 560 reais como forma de ajuda para transporte e lanche.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 19, e podem ser feitas na Casa Rosa Mulher, no horário de 7 às 14 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo fone 3212-7365.