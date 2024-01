Governo do Acre fará cinco noites de Carnaval na Gameleira

Bailes para todas as idades. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deverá realizar o Carnaval 2024 no centro da cidade, mais precisamente no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A medida foi confirmada pelo secretário de turismo do governo, Marcelo Messias, ao ac24horas nesta terça-feira, 16.

Em 2023, a festividade ocorreu no estacionamento da Arena da Floresta em parceria com a prefeitura. Este ano, Messias adiantou que o evento deverá começar dia 9 e encerrar dia 13 de fevereiro, com início às 18h até 1h da madrugada.

A festa carnavalesca terá atrações locais para animar as 5 noites de folia. O governo deve fazer o anúncio oficial em breve.