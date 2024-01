Apple desbanca Samsung e lidera vendas de smartphones pela 1ª vez, mostra estudo

Desde a criação do iPhone em 2007, a Apple nunca havia liderado as vendas no mercado de smartphones, mesmo tendo desenvolvido um dos aparelhos tidos como revolucionários para a indústria.

Agora, dados preliminares do 4º trimestre concluem que, em 2023, a Apple deve ter assumido o topo do pódio pela 1ª vez na história, desbancando a Samsung que era líder do mercado desde 2010.

Os dados coletados pela International Data Corporation (IDC) mostram que a Apple representou 24,7% do mercado no período, com 80,5 milhões de envios. A Samsung pode ter fechado o trimestre com 53 milhões de envios.

No ano, a fabricante do Iphone chegou a 234,6 milhões de envios, crescimento de 3,7% na comparação com o ano anterior. Isso deu à empresa da Califórnia participação de 20,1% do concorrido mercado de telefones celulares do mundo.

A coreana Samsung entregou 226,6 milhões de celulares no ano passado, volume 13,6% menor que o visto antes. Assim, a maior fabricante dos telefones com sistema operacional Android ficou com 19,4% do mercado mundial e perdeu o título de maior marca do mundo.

Em terceiro, aparece a chinesa Xiaomi com 145,9 milhões de celulares entregues no ano, queda de 4,7%. Isso deu à empresa a participação de 12,5% no mercado mundial.

Em seguida, aparecem as também chinesas OPPO, com fatia de 8,8%, e Transsion, com 8,1% do mercado mundial.

Ao todo, o volume de vendas no mercado como um todo caiu 3,2%, atingindo o menor volume em uma década (1,17 bilhões de smartphones). Já a Samsung teve uma queda mais expressiva nos envios, de 13,6%, chegando a 226,6 milhões de 262,2 milhões em 2022.

A Xiaomi fecha o pódio com 145,9 milhões de envios e uma fatia de 12,5% do mercado em 2023. Contudo, a Apple foi a única das três líderes a crescer no ano. Mesmo com a retomada da Xiaomi na China, a empresa viu suas entregas caírem em 4,7% no ano.

“Embora tenhamos visto um forte crescimento de players Android de baixo custo – como Transsion e Xiaomi – no segundo semestre de 2023, decorrente do rápido crescimento nos mercados emergentes, o maior vencedor é claramente a Apple”, disse Nabila Popal, diretora da pesquisa da IDC.

“Tudo isto apesar de enfrentar desafios regulatórios crescentes e uma concorrência renovada da Huawei na China, o seu maior mercado.”

Popal explica que a conquista da Apple se deu pela tendência de consumo de aparelhos “premium”, que foi alimentada por “ofertas agressivas”, política de trocas e planos de financiamento sem juros.