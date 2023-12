Total e Azul Linhas Aéreas devem operar no Acre a partir de 2024

O ano de 2023 está terminando sem ter trazido avanços nas tentativas de incremento na disponibilização de opções de voos conectando o estado ao restante do país. Nos últimos dias, no entanto, algumas notícias otimistas apontam para uma mudança positiva para o ano de 2024.

De acordo com o site especializado em aviação civil Aeroin, a empresa Total Linhas Aéreas se prepara para entrar em uma nova fase, voltando a ter voos próprios regulares para transporte de passageiros em 26 cidades do Brasil, entre elas Rio Branco, a capital do Acre.

A empresa mineira teve a sua operação de passageiros comprada há mais de uma década pela paulista TRIP Linhas Aéreas, que por sua vez foi absorvida pela Azul Linhas Aéreas.

Desde então, a companhia tem operado apenas voos cargueiros regulares com o Boeing 727 e 737, além de fretamentos de passageiros na Amazônia com os turboélices ATR 42.

Nesta quarta-feira, 20 de dezembro, durante uma apresentação em Brasília, a empresa revelou uma nova marca, assim como a volta das operações regulares de passageiros, agora com jatos, algo inédito na Total.

A nova marca terá uma arara e aeronaves completamente estilizadas. A maior novidade, porém, é o ERJ-145, o primeiro jato de sucesso da Embraer, que operou no passado no Brasil em voos regulares na Rio Sul (pertencente à Varig) e na Passaredo.

Com hub em Brasília, os destinos atendidos em diversos estados por todo o Brasil com o ERJ-145 já foram divulgados. A nova Total pretende atender: Rio Branco, Sinop, Rondonópolis, Goiânia, Confins, Montes Claros, Fortaleza, Aracaju, João Pessoa, Maceió, Belém, Santarém, Santos Dumont e Guarulhos.

Outra boa novidade é que a Azul deverá em breve voltar a voar para todos os estados brasileiros, com o retorno das operações no estado do Acre. A empresa tinha uma previsão de volta dos voos para Acre em 2020, com o recebimento dos jatos E195-E2, que seriam utilizados na rota Belo Horizonte – Porto Velho – Rio Branco.

Porém, a Pandemia do Coronavírus fez os planos serem cancelados e até hoje a empresa não reiniciou as operações de passageiros no estado, fazendo apenas voos cargueiros com a subsidiária Azul Conecta. Desta maneira, o único estado do Brasil sem voos de passageiros da Azul é o Acre.

Em maio passado, o governador do Acre, Gladson Cameli, junto com alguns parlamentares, solicitou à Azul que retornasse a operar no estado, após se sensibilizar com as dificuldades enfrentadas pela população para chegar ou sair em voos comerciais.

Na época, o diretor de relações institucionais da Azul, Fábio Campos, disse que a empresa iria analisar o pedido e que a decisão deveria ser construída com diálogo. Ele explicou que a meta da empresa era ligar o país de Norte a Sul, mas que o Acre ainda não estava incluído, porque havia necessidades relativas aos arcabouços fiscal e jurídico.

Ele falou ainda sobre as dificuldades operacionais que as empresas aéreas atravessavam, inclusive relativas aos preços dos combustíveis, mas foi aberta a possibilidade de análise da questão do Acre. “Estamos aqui para resolver essa demanda, mas precisamos construir, com muito diálogo, uma solução positiva para todos”, afirmou Campos naquela oportunidade.

A Azul anunciou o fim das operações no Acre em 17 de fevereiro de 2016. Naquela ocasião, a empresa fazia um voo diário no trecho entre Rio Branco e Porto Velho (RO). O encerramento se deu no dia 4 de abril daquele ano.