Rio Juruá está a 20 cm da Cota de Alerta em Cruzeiro do Sul

Neste sábado, 30, em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá é de 11.62 metros, menos de 20 centímetros da Cota de Alerta do manancial no município, que é de 11.80 metros. Ontem, 29, o nível do Juruá era de 10.84 metros.

A água, que segue em elevação, já alcançou as casas do bairro da Lagoa e as lojas próximas da Ponte da União.

Por enquanto não há ninguém desabrigado e a Defesa Civil Municipal monitora a situação.

Na travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, o Rio Juruá está quase no nível do asfalto da Br364.