Motocicleta com três ocupantes colide em caminhonete no Juruá

Cinco acidentes de trânsito foram registrados em Cruzeiro do Sul nesse fim de semana, sendo 4 com vítimas não fatais e 1 sem vítima. Ao menos 10 pessoas foram autuadas por dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação- CNH e 3 por guiar sob efeito de álcool com um conduzido à Delegacia de Polícia Civil

Um dos acidentes aconteceu nesse domingo, 19, na BR-364, próximo ao Rio Crôa e envolveu uma caminhonete e uma motocicleta em que estavam três homens sem capacete.

Segundo relatos do condutor da motocicleta, ao se aproximar de uma caminhonete modelo Hilux, estacionada na margem da via, não conseguiu desviar do carro.

Com o impacto, os três ocupantes da moto caíram e ficaram com várias escoriações. Um teve fratura na mão e um deles precisou de um colar cervical.

“O condutor da motocicleta, que não possuía CNH, foi atendido, mas, não foi possível realizar o teste de bafômetro devido às condições em que estava. Apesar de ter sido dada voz de prisão, ele não foi levado à delegacia devido ao seu estado de saúde”, relatou o tenente Alessandro, comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.