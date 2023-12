Prefeitura recebe 7 Vans para tratamentos itinerantes do programa produzindo sorrisos

A Prefeitura de Rio Branco vai ampliar o atendimento a população por meio do Programa Produzindo Sorrisos com a chegada de mais veículos, fruto de emenda do senador Marcio Bittar, no valor de R$ 15 milhões. Foram entregues, nessa quarta-feira (20), 7 vans à Secretaria Municipal de Saúde. No total, são 10 vans disponíveis para realizar os atendimentos.

“Esta é uma determinação muito forte do nosso prefeito Tião Bocalom, que é levar dignidade a quem precisa. Hoje, com essa emenda do senador Marcio Bittar, nós adquirimos essas vans, três vans de início, que já atenderam mais de 4 mil pessoas. É uma coisa significativa. Com essas sete vans, nós vamos avançar muito mais”, destacou a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade.

Os serviços odontológicos realizados nas unidades de saúde dos bairros são: limpeza, extração, obturação, restauração e proflaxia.

“É o tratamento continuado. Você não entra lá para fazer só um procedimento, você entra para fazer todos os procedimentos”, disse a secretária de Saúde.

O autor da emenda, senador Marcio Bittar, diz que são 15 milhões que estão sendo investidos na qualidade de vida das pessoas.

“Quero parabenizar a secretária Sheila Andrade por essa ideia maravilhosa. A frota mais que dobrou. Eram três e agora serão dez, imaginem a quantidade de pessoas que serão atendidas nas zonas rural e urbana”, comemorou o senador.

As vans têm ar-condicionado e uma estrutura completa para todo tipo de tratamento odontológico.

“Só essas três vans já levaram quase cinco mil atendimentos às pessoas. A vantagem dessas vans é que elas chegam onde as pessoas moram, nos bairros delas. Só lá na baixada da Sobral elas permaneceram um mês inteiro atendendo. Eu estou feliz com isso. Em 2024 essas vans irão realizar mais de 50 mil atendimentos, isso é dignidade para as nossas pessoas”, enfatizou o prefeito de Rio Branco.

“A alegria que eu tenho como parlamentar é ver o recurso que eu arrumo em Brasília acontecendo aqui, e na prefeitura eu sei que acontece”, concluiu Marcio Bittar.

Por Assecom/Prefeitura