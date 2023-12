Acre tem duas bacias fluviais em criticidade, segundo Monitoramento Ambiental

Os dados do Sistema de Monitoramento Hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre nesta sexta-feira, 22, indicam que há duas bacias com registro de criticidade, uma observação e outra atenção.

Na bacia do Rio Acre houve redução de nível em quatro estações de monitoramento: Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri e Rio Branco.

As duas primeiras aparecem na legenda de criticidade com o indicativo de alerta máximo para o baixo nível para época, respectivamente, 3,13m e 3,27m.

Na capital, o nível baixou de 8,24m para 8,02m nas últimas 24 horas.

Na bacia do Rio Purus, o Rio Iaco, em Sena Madureira, registrou elevação de 8,41m para 9,15 nas últimas 24 horas.

Em Cruzeiro do Sul, estado de atenção para o Rio Juruá, que mesmo tendo reduzido a cota de 10,78m para 10,05m, segue preocupando a Defesa Civil.

Na bacia do Tarauacá-Envira, Feijó teve redução de 10,14m para 8,41m e Tarauacá baixou de 6,80m para 6,50m.

Os dados são da Sala de Situação e Monitoramento Ambiental – SISMA, do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CIGMA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.