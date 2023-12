Polícia Militar recupera moto furtada do pátio do HUERB

Uma motocicleta Yamaha YBR 125 Factor de cor preta, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 21, na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Essa foi a quarta motocicleta furtada do pátio do HUERB recuperada pela PM na área do Segundo Distrito.

Uma guarnição do 2° Batalhão realizava patrulhamento na região do Bairro Corrente quando recebeu uma denúncia de uma motocicleta que poderia ser produto de roubo/furto, no bairro Santa Inês.

De imediato os militares realizavam o deslocamento até a Rua da Sanacre para averiguar a denúncia. Chegando ao local, os militares constataram que havia realmente uma motocicleta com as características e, após consulta via COPOM, verificou-se que havia uma restrição de roubo/furto.

O veículo foi encaminhado para a Delegacia da segunda regional, para procedimentos legais.

Por Ascom/PMAC