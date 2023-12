Homem é preso pela PM no Belo Jardim por porte ilegal de arma

Um homem foi preso pela Polícia Militar portando uma arma de fabricação artesanal calibre .28 com três cartuchos do mesmo calibre intactos, na noite dessa quinta-feira, 21, no cruzamento da Trav. do Pescado com o ramal da Judia.

Uma equipe de rádio patrulhamento do 2° Batalhão realizava rondas preventivas nas ruas do bairro, quando no cruzamento da Travessa do Pescador com o Ramal da Judia, avistou um homem transitando em via pública .

Os militares observaram que o indivíduo tentou sair do local tentando não chamar a atenção, porém foi feita a abordagem, foi encontrada a arma e as munições com ele, que recebeu voz de prisão e foi feita a condução do autor para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para que se tomasse as medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC