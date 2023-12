Menor é apreendido por estupro de vulnerável em Capixaba

Na tarde da última quinta-feira, 28, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Polícia Civil de Capixaba, com o apoio da Polícia Militar, realizou a apreensão em flagrante do menor J. S. de S., sob a acusação de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. O caso envolveu a prática de conjunção carnal com uma menor de apenas 11 anos.

Imediatamente após a ocorrência, as autoridades policiais agiram com rapidez, apreendendo o menor infrator e conduzindo-o à Delegacia para as devidas providências legais. Tanto a vítima quanto o agressor confirmaram a prática da conjunção carnal, tornando o caso ainda mais alarmante.

Além da investigação centrada no menor infrator, há indícios de que a genitora do jovem apreendido pode vir a ser responsabilizada. Isso se deve ao fato de ela ter conhecimento de que seu filho, com idade superior a 14 anos, mantinha um relacionamento amoroso com uma jovem menor de 14 anos. A falta de medidas para coibir a situação pode acarretar consequências legais para a genitora.

O caso levanta questões importantes sobre a necessidade de conscientização e ação preventiva diante de situações que envolvem menores, visando a proteção e segurança das crianças e adolescentes. As autoridades locais estão comprometidas em conduzir uma investigação rigorosa para garantir que a justiça seja feita diante de um crime tão grave como o estupro de vulnerável.

Por Ascom/ PCAC