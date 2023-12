Infectologista alerta para circulação de novos vírus “oropouche” e “mayaro” em Rio Branco

O médico infectologista Osvaldo Leal, que já ocupou cargos de secretário de saúde de Rio Branco e do Estado, usou as redes sociais para fazer um importante alerta para a população.

Conforme o médico, um vírus chamado “oropouche” e outro identificado como “mayaro”, que são da mesma família da dengue, zica, chicungunia e febre amarela, passaram a circular nas cidades acreanas.

Leal conta que em algumas cidades, o vírus já circula na zona urbana. “No vale do Acre, o vírus que circula é o oropouche, já na região de Cruzeiro do Sul e Rio Branco há também a circulação do vírus mayaro”, explica.

O infectologista afirma que os sintomas são parecidos com os da dengue. “São parecidos com a dengue e o paciente vai ter dor de cabeça, mau estar, dor de cabeça, dores nas articulações e o manejo clínico são remédios para controlar esses sintomas, repouso e uma boa hidratação” explica.

Osvaldo Leal afirma que os casos são, em sua maioria, sem gravidade, mas que causam desconforto. “Em que pese a ausência de gravidades, eles levam a um desconforto grande, então é importante as precauções. Se sentir os sintomas deve procurara uma unidade de saúde”, afirma.

Os cuidados em casa como não deixar reservatório com água parada, cobrir bem caixas d’água e limpar as calhas dos quintais evitar a proliferação dos mosquitos transmissores.

VEJA O VÍDEO: