Com Neymar no estádio, Al-Hilal bate Al-Nassr e conquista Copa do Rei Saudita

O Al-Hilal conquistou o seu segundo título na temporada. Nesta sexta-feira (31), o time do técnico Jorge Jesus venceu o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 5 a 4 nos pênaltis, e levantou a taça da Copa do Rei Saudita.

No tempo normal, as equipes haviam empatado por 1 a 1. Mitrovic abriu o placar para o Al-Hilal ainda no primeiro tempo, e Yahya deixou tudo igual já nos minutos finais. Após a manutenção do marcador durante a prorrogação, o confronto foi para as penalidades e brilhou a estrela do goleiro Bono.

O marroquino defendeu duas cobranças consecutivas para dar o título ao clube, conquista que se soma à do Campeonato Saudita, vencido pelo Al-Hilal de maneira invicta.

Envolto em polêmicas nos últimos dias após mensagens nas redes sociais endereçadas à atriz Luana Piovani e ao humorista Diego Defante, Neymar esteve presente na arquibancada do Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, para torcer por seu time.

Depois do jogo, o camisa 10 desceu até o gramado para comemorar a vitória com os colegas de equipe. Neymar não joga desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Estrela do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo não conteve o choro e precisou ser consolado pelos companheiros e por membros da comissão técnica após a derrota na decisão por pênaltis.