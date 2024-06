Marcus Alexandre lidera corrida eleitoral com 45%, Bocalom tem 32% e Jarude 7%

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Delta, contratado pelo Notícias da Hora, e divulgada nesta sexta-feira, 31, aponta o pré-candidato do MDB à prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, à frente na disputa para as eleições municipais deste ano, superando o atual prefeito e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL).

Na pesquisa estimulada, Marcus Alexandre mantém a liderança com 45,09%, Tião Bocalom aparece com 32,42% e Emerson Jarude com 7,08%; votos brancos e nulos são 5,09% e 10,32% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na avaliação espontânea, Marcus Alexandre figura com 27,20%, seguido por Bocalom com 23,35%. O deputado estadual e também pré-candidato Emerson Jarude (Novo) alcançou 3,11%; votos brancos e nulos representam 4,35%; enquanto 41,87% dos entrevistados não souberam ou não responderam, e outros candidatos somaram 0,12%.

Quanto à rejeição, 34,29% dos entrevistados afirmaram que não votariam de maneira alguma em Bocalom, seguido por Emerson Jarude com 33,29% e Marcus Alexandre com 19,13%.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 31 de maio, com 805 participantes. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TRE/AC sob o número 02048/2024.