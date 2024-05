Polícia Militar recupera motocicleta roubada no bairro Taquari

Uma motocicleta Yamaha YBR 125 Factor, de cor vermelha, foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta última quarta-feira, 29, na rua do Passeio, no bairro Taquari.

A equipe tática do 2° BPM realizava patrulhamento o preventivo e ostensivo no bairro e, ao passar por uma construção inacabada e com aspecto de abandono, os militares resolveram averiguar o interior do lugar para ver se encontravam algum ilícito.

Ao entrarem no local, os militares se depararam com a motocicleta, que estava escondida dentro de um dos ambientes, o que causou estranheza aos policiais, já que a construção tinha sinais de abandono.

A equipe realizou uma consulta via Copom, porém não tinha nenhuma restrição de roubo/furto constando no sistema para aquele veículo, mesmo assim, os militares resolveram entrar em contato com o proprietário da motocicleta, que ainda assustado, informou estar saindo naquele momento da delegacia, onde teria ido registrar o roubo de seu bem.

Diante dos fatos, a equipe fez a condução da motocicleta para a delegacia da segunda regional, para que os procedimentos de restituição do bem fossem tomados pela autoridade policial.

Por Ascom/PMAC