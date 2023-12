Polícia prende homem por roubo, porte de simulacro de pistola e recupera motocicleta furtada

Guarnições do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prendeu nesta terça-feira, 19, um homem por roubos com emprego de simulacros de pistola, no bairro do Amapá, além da recuperação de um veículo furtado no bairro Belo Jardim II.

Os militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram uma motocicleta escondida em um matagal. Após consulta via COPOM foi constatado que o veículo, uma Yamaha 250 Fazer de cor branco, era produto de furto, sendo encaminhada a delegacia.

Segunda ocorrência aconteceu após a equipe receber as características de um autor de roubos na região. Os militares procederam a abordagem ao homem, sendo com ele encontrado um simulacro de pistola, celulares, bolsas, cartões de crédito, além de dinheiro.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Por Ascom/PMAC