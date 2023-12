Com posse de novos servidores, governo do Estado fortalece os serviços de Saúde no Vale do Juruá

A gestão que zera filas de espera por cirurgias eletivas, concretiza o projeto de descentralização dos serviços de Saúde e moderniza hospitais, avança com a política de fortalecimento da oferta dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) aos acreanos. Com participação do chefe do Poder Executivo Estadual, Gladson Cameli, foram empossados neste sábado, 23, em Cruzeiro do Sul, 50 novos servidores para reforçar e ampliar o quadro efetivo da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Os funcionários públicos atuarão nas unidades da regional do Juruá, Tarauacá e Envira, exercendo os cargos de agente administrativo, condutor de ambulância, enfermeiro e médico, além de técnico em análises clínicas, fisioterapeuta, farmacêutico e técnico em radiologia.

Durante o seu pronunciamento, Gladson Cameli parabenizou os novos trabalhadores do Estado e destacou a importância da união entre os servidores e do fortalecimento da harmonia entre os Poderes em prol do desenvolvimento do Acre. O ponto alto de seu discurso foi a celebração das conquistas em 2023, entre elas os quase quatro mil servidores contratados no período.

“Sejam bem-vindos, novos servidores. A partir de agora, vocês me ajudarão na missão de cuidar da vida das pessoas. Esse é um momento de alegria e comemoração, pois será assim, colocando a vida humana em primeiro plano, garantindo o equilíbrio das contas públicas e investindo para gerar novas oportunidades que vamos seguir governando o nosso Acre. Fechamos o ano com chave de ouro graças ao empenho de cada um”, pontuou o mandatário, que finalizou desejando às famílias acreanas votos de um natal e ano novo cheios de bênçãos.

O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, deu destaque ao investimento que efetivou, até o momento, quase mil novos trabalhadores à pasta. “A nossa bandeira é a descentralização dos serviços, que possibilita aos acreanos, de qualquer regional, o acesso aos serviços especializados. Os contratados entram na Saúde com a mentalidade de atender a população de forma humanizada, e vão reforçar a rede assistencial, assegurando o direito de levar Saúde de qualidade à população”, observou o secretário.

Política que concretiza sonhos

Após doze anos de tentativas, Tiago Cordeiro Dantas realizou o sonho de servir ao Estado como fisioterapeuta. Ele sabe que o exercício da sua função vai exigir, sobretudo, dedicação à vida dos juruaenses. “Meu foco será promover a saúde e ajudar na melhoria da qualidade de vida dos meus conterrâneos. A realização do sonho aconteceu na hora certa”, declarou.

Leonardo Silva de Souza, de 26 anos, descreveu como “inexplicável” o momento em que assinou o contrato para atuar como motorista de ambulância. “Sonhei com esse momento desde de criança. Assinar esse documento me deixou sem palavras, pois várias foram as minhas tentativas. Eu agradeço ao governo pela oportunidade”, celebrou.

Reconquista da dignidade

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi protagonizado por Lúcia Maria Herculano. Após receber das mãos do governador uma cadeira de roda e prótese novinhas, em lágrimas a aposentada proferiu: “Esses presentes vão transformar minha vida. Estou muito feliz, pois sei que a partir de agora terei melhores condições de realizar minhas atividades. Antes, eu tinha suporte de um pedaço de ferro velho, que foi preparado pelo meu vizinho”.

Ao todo, foram entregues 36 cadeiras de rodas, além de próteses para usuários que há anos aguardavam pelo benefício. Direcionado ao governador, o secretário Pedro Pascoal anunciou a habilitação a oficina ortopédica do Hospital Dermatológico, em Cruzeiro do Sul.

“Gladson, a partir de hoje a produção de órteses e próteses terão mais investimentos, provenientes do Ministério da Saúde. Isso significa um número maior de beneficiados e uma vida digna a centenas de usuários da região”, ratificou.

Históricos avanços da Saúde na segunda maior região do Acre

Em 2023, o governo do Acre beneficiou os mais de 240 mil habitantes do Vale do Juruá com acertivas políticas voltadas a um dos setores mais sensíveis da administração pública: a Saúde.

As filas de espera por cirurgias eletivas diminuíram com o retorno do serviço. O Estado implementou a política nacional da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, beneficiando a população local com credenciamento da Oficina Ortopédica e do Programa de Cadeira de Rodas Motorizada.

A Saúde no Juruá avançou com reforma, ampliação e modernização das Unidades Mistas de Porto Walter, Feijó e da Vila Santa Luzia, que fica localizada na zona rural de Cruzeiro do Sul. Concluiu e entregou totalmente modernizado o Hospital de Marechal Thaumaturgo, beneficiando diretamente 20 mil pessoas do município e regiões vizinhas.

O Complexo Regulador da segunda mais populosa região acreana otimizou o acesso à consultas e ampliou a oferta de exames especializados, implementou a política de regulação de leitos e reduziu o tempo de espera por internação.

O governo do Estado também avançou na oferta de consultas especializadas em neuropediatria, oftalmologia e oncologia, revolucionando o tratamento em especialidades e reduziu a transferência dos pacientes do Juruá para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A Sesacre promoveu, de forma inédita no país, o primeiro Itinerante Indígena Especializado, alcançando a marca histórica de cinco mil atendimentos aos povos originários da região. Além disso, a Maternidade de Cruzeiro do Sul implementou o Núcleo de Atenção à Saúde Indígena.

A habilitação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Juruá e da equipe de Saúde Prisional do Presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, marcou um avanço expressivo para a Rede de Atenção à Saúde. As benfeitorias representam à população maior acesso aos serviços do SUS.

Ao todo, o governo do Acre empregou, de forma efetiva, 215 juruaenses, por meio do concurso público da Sesacre. Além da estabilidade financeira dos novos servidores públicos, o reforço propiciou melhorias nos atendimentos destinados à população.

“Muito mais ainda será feito, pois o nosso maior objetivo é fortalecer a regional do Juruá, fazendo com que o paciente daqui tenha uma rede de apoio para que a sua recuperação seja breve”, destacou Pedro Pascoal.