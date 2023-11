Procon e Energisa unem esforços para auxiliar consumidores na regularização de dívidas

A diretoria do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) esteve na manhã desta terça-feira, 7, reunida na sede do órgão, em Rio Branco, com representantes do grupo Energisa, com o intuito de unir esforços para auxiliar consumidores na regularização de dívidas, por meio do programa do governo federal Desenrola Brasil.

A parceria visa orientar os consumidores que têm débitos junto à empresa de energia elétrica sobre como quitá-los por meio da plataforma gov.br. A Energisa aderiu ao programa e vai oferecer até 75% de desconto nas dívidas de clientes elegíveis ao programa em todas as nove distribuidoras do grupo.

Com parcelamento em até 60 vezes e juros que não ultrapassam 1,99% ao mês, a fase atual da iniciativa tem o objetivo de regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Os clientes terão até 20 dias para realizar o procedimento.

Critérios de elegibilidade para clientes

– Ser pessoa física com renda de até dois salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– As dívidas a serem negociadas devem ter data de vencimento a partir de 1º de janeiro de 2019;

– Possuir dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– O valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 5 mil por apontamento.

A diretora administrativa do Procon, Camila Lima, afirmou que o órgão irá trabalhar em conjunto com a Energisa, para ampliar a divulgação do programa de governo que beneficiará consumidores acreanos.

“Embora haja muitas reclamações, a empresa está sempre aberta para resolver todas as questões dos consumidores e veio mostrar as condições de negociação de que o programa vai dispor”, enfatizou.

O coordenador comercial da Energisa, Cristian Gomes, falou sobre a importância da parceria . “Acho que vai agregar muito a negociação por meio do Desenrola Brasil, para tirar a nossa população da negativação, das dívidas e começar 2024 de uma maneira melhor”, afirmou.

Também em parceria com o Procon, no dia 28 de novembro o caminhão Nossa Energia estará estacionado próximo à OCA, no centro de Rio Branco, das 8h às 16h, para realização de atendimentos voltados ao programa.