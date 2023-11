Polícia Militar apreende drogas, munições e balança de precisão na Cidade do Povo

Uma guarnição do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu na noite desta segunda-feira, 13, drogas, munições e balança de precisão. O fato ocorreu na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Durante o patrulhamento, os militares visualizaram um cidadão que estava saindo de uma região de mata. O homem, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, deixando para trás uma sacola plástica, onde foram encontrados 99 gramas de cocaína e 28 de maconha, uma balança de precisão, cinco munições calibre 20 e três calibre 12.

O material apreendido foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Investigações Criminais (Deic), para as medidas pertinentes ao caso.

Por Ascom/PMAC