Mulher de 35 anos é atropelada ao atravessar a Via Chico Mendes no Segundo Distrito de Rio Branco

O atropelamento aconteceu na noite desta terça-feira, (21), na via Chico Mendes, Segundo Distrito de Rio Branco.

O condutor da motocicleta que não teve seu nome revelado, trafegava sua motocicleta, sentido centro/bairro, quando a vítima do atropelamento, identificada por Joana Barbosa da Silva de 35 anos, que segundo informações repassadas, a vítima estava atravessando a via Chico Mendes quando foi atropelada. Com o impacto, Joana foi arremessada ao solo.

O condutor da motocicleta caiu e teve múltiplas escoriações nos membros inferiores e superiores, não quis atendimento, vai por meios próprios procurar atendimento.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU estava passando na hora , prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Joana Barbosa foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com ferimento na cabeça, perda de consciência, desorientada e um possível traumatismo craniano encefálico (TCE), seu estado de saúde é considerado estável.