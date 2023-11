Polícia Militar prende homem após furtar casa na Vila Acre

Uma guarnição do 2° Batalhão prendeu um homem que havia arrombado a porta de uma residência e roubado vários objetos, na tarde dessa terça-feira, 21, na rua Maj Mendonça no bairro Vila Acre.

A equipe policial militar foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de furto qualificado, quando chegaram ao local, a testemunha informou as características do autor e o veículo por ele usado no furto, e a vítima informou quais de seus pertences havia sido levados.

Com a colaboração do COPOM, foi possível identificar o veículo e o endereço de seu proprietário, quando os militares chegaram ao endereço, encontraram o autor que, confessou ter furtado os objetos. Após recolherem todos os objetos do furto, foi dada voz de prisão ao indivíduo e o mesmo foi conduzido a delegacia de flagrantes (Defla) para medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC