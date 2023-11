Jorge Viana é elogiado por Lula na abertura do Fórum Brasil

Nesta terça-feira, 7 de novembro, durante a abertura da sexta edição do Fórum Brasil de Investimentos (BIF), que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Palácio Itamaraty, em Brasília (DF) e é considerado o maior evento de atração de investimentos estrangeiros da América Latina, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um elogio caloroso ao ex-governador do Acre e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana.

“O Jorge Viana, pela sua criatividade, pela sua lealdade, tem feito um trabalho extraordinário, e o que me chama atenção no Jorge Viana é o otimismo. Porque se você não for otimista das coisas que você faz, elas não vão dar certo. E o Jorge Viana acredita todos os dias que o amanhã será melhor, que o amanhã será muito mais produtivo. E assim, a Apex, que nasceu de uma ideia embrionária da gente fortalecer o nosso comércio exterior, é hoje uma instituição sólida e respeitada internamente e respeitada externamente. Por isso, meus parabéns, companheiro Jorge”, disse Lula.

O BIF é uma parceria entre o governo federal, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A ideia é reunir executivos do mundo todo interessados em investir no Brasil. Serão 12 painéis que vão tratar de infraestrutura, Amazônia e Agronegócio. Além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, diversos ministros vão participar do evento, como Fernando Haddad, da Fazenda.

Na sua página no Instagram, Jorge Viana manifestou a sua satisfação com as palavra do presidente e disse que este dia 7 de novembro talvez tenha sido o dia mais importante e emocionante do seu trabalho na ApexBrasil. Segundo ele, ouvir as palavras proferidas por Lula foi um incentivo enorme para continuar trabalhando em prol do Acre, da Amazônia e do Brasil.

“Ter ajudado a organizar o maior evento deste ano no Brasil – sobre atração de investimentos – dentro do Itamaraty, algo inédito. Ter a presença de ministros, o vice-presidente @geraldoalckmin_, nosso ministro e, especialmente, o presidente @lulaoficial, que ainda está em boa recuperação de um problema de saúde. O que ouvi do nosso presidente, após quase 40 anos de relação, foi extraordinário para mim e um incentivo enorme para continuar trabalhando em prol do Acre, da Amazônia e do Brasil”, afirmou na publicação.

O 6º Fórum Brasil de Investimentos (BIF) representa mais uma oportunidade para o governo federal promover as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) junto à iniciativa privada. Lançada em agosto, a terceira versão do programa promete investimentos de R$ 1,7 trilhão em todo o país, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e mais R$ 320,5 bilhões após 2026.